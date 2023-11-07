الشباب يستحدث منصب المدير الرياضي ويعين فيه الإيطالي تيتي

استحدث نادي الشباب منصب المدير الرياضي، وأعلن تعيين الإيطالي دومينيكو تيتي في المنصب الجديد.

وقال تيتي في مقطع فيديو بثه النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"إنه شرف ومسؤولية عظيمة أن أكون جزءا من هذا النادي العريق، فأنا أعلم أن هناك شغف كبير بكرة القدم في السعودية ورؤية قوية لتطويرها على أعلى مستوى."

واختتم حديثه موجها الشكر إلى محمد المنجم رئيس نادي الشباب قائلا :"كان لدينا فرصة للتحدث ومشاركة الأفكار والطموح وهو بناء بنية تحتية لكرة القدم بنتائج مرضية لمشجعي النادي."

☑️ الشباب يستحدث منصب المدير الرياضي ويعيّن الإيطالي "دومينيكو تيتي" pic.twitter.com/tifOxlIYDM — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) November 6, 2023

ورحب المنجم بالمدير الرياضي الجديد في النادي مبديا سعادته بهذه الخطوة.

وقال المنجم في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية :"المشروع السعودي مشروع كبير ونحن سعداء أن نكون جزءا منه، ونأمل سويا أن نحظى برحلة ناجحة نتجاوز فيها الكثير من العقبات".

وأضاف: "تأمل أيضا أن نكون في نادي الشباب مثلا أعلى لما يقارب 170 ناديا سعوديا من مختلف الدرجات".

يذكر أن الشباب يحتل المركز العاشر في دوري روشن السعودي وفي جعبته 15 نقطة بعد مرور 12 جولة.