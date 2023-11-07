بايرن يدعم توخيل في خلافه مع النقاد

اتبع مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني كريستوف فروند، خطى رئيس النادي هربرت هاينر والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن في دعم المدير الفني توماس توخيل في ظل خلافه مع الناقدين لوثار ماتيوس وديتمار هامان.

وقال فروند في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية مساء أمس الاثنين :"أعتقد أنه من الجيد والصحيح أن توماس أوضح رأيه بعد تلك الانتقادات التي استمرت لأسابيع."

وأضاف :"بايرن دائما ما يقاتل عند الضرورة. وهذا ما فعله توماس، نحن ندعمه بنسبة 100%."

وبعد الفوز الكبير الذي حققه بايرن ميونخ على غريمه بوروسيا دورتموند 4-0 يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، رد توخيل على الانتقادات التي وجهت له في وقت سابق من قبل ماتيوس وهامان.

وكان ماتيوس وهامان، لاعبا بايرن ميونخ السابقان، ذكرا أن توخيل ربما ليس الرجل المناسب لتدريب بايرن.

وقال فروند :"نقدم موسما جيدا للغاية في البوندسليجا، سجلنا 38 هدفا وتلقينا سبعة أهداف فقط، وفزنا بجميع مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا حتى الآن. نحن نتحدث عن أفضل بداية لبايرن في البوندسليجا خلال ثمانية أعوام. وهذا يتحدث عن نفسه."

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ خسر أمام فريق الدرجة الثالثة ساربروكن في بطولة كاس ألمانيا قبل أيام ليودع البطولة من الدور الثاني.