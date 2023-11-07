الأرصاد: إنذار أحمر بأمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.

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وأوضح المركز أن الحالة تشمل الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة، والشعيبة، والكامل، وأضم، وميسان، والطائف، والعرضيات، مشيرًا إلى أن بداية فترة الإنذار تبدأ مع الثانية ظهرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

وتوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

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