الحقيل يدشّن المنصة الرقمية للسجل العقاري

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، المنصة الرقمية للسجل العقاري، وذلك خلال مؤتمر "بروبتك السعودية"، الذي تستضيفه الرياض حالياً في مدينة الرياض، بحضور أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري.

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وتتضمن المنصة الرقمية للسجل العقاري عدة خدمات رقمية، مثل خدمات تسجيل الرهن، وخدمات تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ السجل العقاري الدكتور محمد السليمان عن سعادته بتدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري، مؤكدًا أن إطلاق المنصة تمثل مرحلة جديدة تواكب رؤية المملكة المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف.

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وأشار السليمان، إلى أن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، والتي تشمل تغيير الملكية والبيع، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.

وأوضح د. السليمان أن المنصة أنطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر.

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