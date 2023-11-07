وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي تطورات الأوضاع في غزة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن الوزيران ناقشا خلال الاتصال، التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف التصعيد العسكري بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

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وذكر البيان أن وزيرا خارجية المملكة والنمسا استعرضا العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.