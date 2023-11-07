مدرب الاتحاد السابق: إقالة سانتو هي الحل.. ويجب أن تكون هناك صدمة

أكد علاء رواس، مدرب حراس المرمى السابق في الاتحاد، ضرورة إقالة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق، في ظل سوء النتائج.

وقال علاء رواس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الإخبارية": "يجب أن يكون هناك حل لأزمة الاتحاد في الوقت الحالي، الحل هو إقالة نونو سانتو لأن الأزمة تبدو فنية من الأساس".

وأضاف: "إقالة سانتو يجب أن تتم قبل كأس العالم للأندية، هناك إحباط بين اللاعبين، لا ردة فعل ولا قتالية، هذا ليس نادي الاتحاد".

فيديو | مدرب الاتحاد السابق علاء رواس لـ #المنتصف: أنا مع إقالة نونو سانتو في هذه الفترة ويجب أن يكون هناك صدمة للفريق قبل كأس العالم pic.twitter.com/MJhZ17wSeG — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 6, 2023

وواصل: "يجب أن يكون هناك صدمة في الفريق، وتغيير يؤدي إلى حل سريع قبل بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية من أجل سمعة المملكة".

وأتم رواس تصريحاته قائلا: "لا أريد أن أقول إن جماهير الاتحاد أصبحوا مساكين من وضه الفريق، لأن ما يحدث حاليًا في النادي غير طبيعي".

يذكر أن الاتحاد لم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر ثماني مباريات لعبها في جميع المسابقات، ويستعد حامل لقب الدوري السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر المقبل.