مكة تسجل أعلى كمية هطول أمطار في المملكة من بين 52 محطة رصد

رصدت محطات هيدرولوجي ومناخي، في مختلف أنحاء المملكة، معدل كميات هطول الأمطار في 9 مناطق اليوم الثلاثاء.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات الأمطار حيث بلغت 56.3 ملم بالشفاء في محافظة الطائف، من بين 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي في 9 مناطق بالمملكة، تلتها منطقة الباحة بتسجيل 53.8 ملم في محافظة المخواة.

كميات الأمطار في المملكة

وذكرت التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق، الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وحائل، وجازان، والباحة، والجوف، وذلك بكميات تفاوتت بين 56.3 ملم و0.6 ملم، لمدة 24 ساعة، وذلك من الساعة التاسعة صباح الاثنين 6 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 7 نوفمبر.

وفي الرياض، سجلت 7.5 ملم في محافظة الحريق، و3.1 ملم في الرويضة بمحافظة القويعية، بينما سجلت المدينة المنورة 38 ملم في الحسو، و1.2 ملم في الضميرية بمحافظة الحناكية، وسجلت منطقة القصيم 3.8 ملم في محافظة ضرية.

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وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير 23.4 ملم في الواديين بمحافظة أحد رفيدة، و21.8 ملم في الشعف بمحافظة أبها، فيما سجلت منطقة حائل 3.5 ملم في مطار حائل، ومنطقة الباحة سجلت 9.2 ملم في محافظة بلجرشي، و1.0 ملم في مطار الباحة بمحافظة العقيق، وسجلت منطقة الجوف 7 ملم في منوه بمحافظة القريات.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة، يمكن زيارة الرابط التالي: bit.ly/462q7vh