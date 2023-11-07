هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وتنومة.

إقرأ أيضًا: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق عدة في المملكة

كما شملت مدن سراة عبيدة وبيشة وظهران الجنوب والبرك ورجال ألمع، ومراكز الشعف وبلّسمر وبلّحمر والسودة وعقبة شعار.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد نبه اليوم، من تكوُّن أمطارٍ غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياحٌ نشطة وتساقط البَرَد وجريان السيول وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـحادية عشرة مساءً.

إقرأ أيضًا:

استمرار الأمطار في الرياض والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر