أنشيلوتي يحسم موقف بيلينجهام من مواجهة سبورتنج براجا

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، موقفه لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام نجم الفريق من مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان جود بيلينجهام تعرض للإصابة في كتفه خلال مباراة ريال مدريد مع رايو فاليكانو يوم الأحد، والتي حسمها التعادل السلبي، في الجولة 12 من الدوري الإسباني "لا ليغا".

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام سبورتنج براجا غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "بيلينجهام لم يكمل الحصة التدريبية اليوم ولا نعلم إذا كان سيشارك في لقاء براجا".

وأضاف: "لقد تعافى بيلينجهام جيدًا، ولم يقم بالجلسة بأكملها لتجنب الضربات، لكنه شعر بحالة جيدة".

وأنهى قائلا: "سنحسم غدا (الأربعاء) موقف بيلينجهام من المشاركة بعد تقييم الأمور".