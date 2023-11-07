الثالث.. ريال مدريد يعلن التجديد لكامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا مع الفريق الملكي حتى عام 2029.

وجاء ذلك من خلال إعلان رسمي نشره ريال مدريد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الثلاثاء.

ونشر ريال مدريد صورة تجمع بين إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، وهم يحملون قميصا كُتب عليه عام 2029.

وبالتالي سيستمر كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد مع الميرينجي لسبع سنوات مقبلة، حيث أنه بات واحدا من العناصر الأساسية مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبات صاحب الـ20 عاما ثالث لاعب يجدد ريال مدريد عقده هذا الأسبوع بعد تمديد عقد الثنائي النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى 2027 ومواطنه رودريجو حتى 2028.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط الفريق يوم الخميس المقبل.

يذكر أن كامافينجا انتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2021 قادما من ستاد رين مقابل 31 مليون يورو.