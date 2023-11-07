أمير حائل: إنتاجية الهكتار الزراعي أعلى بنسبة 40% مقارنة بمناطق أخرى في المملكة

قال الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، إن الزراعة تمثل أهم المحاور التي تنطلق منها المنطقة وتعد نفسها حجر الزاوية بها، مؤكدًا أن حائل تمتلك كل ممكنات الزراعة من مياه وتربة وأجواء جعلت منها نقطة أمن غذائي هامة بالمملكة.

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وخلال حواره ببرنامج بودكاست زراعي، اليوم الثلاثاء، أكد أمير حائل أن الزراعة في المنطقة مرت بعدة منعطفات تاريخية وصولًا للمنعطف الحالي المتمثل في تغيير منهجية الزراعة من مفهومها القديم المعتمد على الزراعة من أجل الحياة، إلى مفهوم الزراعة المحورية الهادف لإثراء أطروحة الأمن الغذائي والمائي، وصولًا لتشكل قدرة زراعية وصناعية واقتصادية من خلال تحديث آليات وطرق وأساليب الزراعة، بما يحقق أهداف واستراتيجية المملكة 2023.

سمو أمير منطقة #حائل في حوار خاص عن أهم التحولات الزراعية في منطقة حائل ودور القطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عبر @agri_ext pic.twitter.com/GyAaquhKMo — أحمد المحسن (@ahmadalmuhsn) November 7, 2023

وأشار أمير منطقة حائل، أن انتاجية الهكتار الزراعي في حائل أعلى بنسبة 30 إلى 40% مقارنة بمناطق أخرى في المملكة، لافتًا إلى أن المنطقة تمثل ثلث حجم الزراعة في المملكة.

وتابع، أن الزراعة في حائل تحولت من زراعات تقليدية بمفهومها القديم "الحيور"، إلى زراعات ذات أبعاد أكبر، ساهمت في خلق قدرة وطنية، مشيرًا إلى سعي المنطقة في أن تكون مدينة جاذبة للفاعليات الزراعية بصفة خاصة، والمؤتمرات بصفة عامة.

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