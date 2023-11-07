مكة المكرمة تطلق الاستراتيجية المؤسسية لإمارة المنطقة 2024-2026

أطلق الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزير، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية المؤسسية لإمارة المنطقة 2024-2026، وذلك خلال استقباله في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، محافظي المنطقة وقيادات الإمارة.

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وأكد الأمير بدر بن سلطان، على سعي المنطقة للوصول بالعمل إلى مستوى التطلعات وتحقيق آمال سكان المنطقة وقاصديها، وذلك عبر التطوير المستمر لمنظومة العمل، وتعزيز استخدامات التقنية في التعاملات وصولاً لتسريع الإجراءات والارتقاء بالأداء والخدمات المُقدمة للمواطن والمقيم بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ومنظومة العمل بوزارة الداخلية.

ونوه بأهمية تنفيذ توجيهات الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بخدمة سكان المنطقة والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم وتلمس احتياجاتهم، ومضاعفة الجهود للتسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم وفق أحدث السُبل.

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