أشاد بالأغنية السعودية وأحدث طفرة في الألحان.. ليلة بليغ حمدي في موسم الرياض

يستعد مسرح أبو بكر سالم، بالرياض، لاستقبال حفلاً غنائياً ضخماً، للاحتفاء بأعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الخميس المقبل 9 نوفمبر.

وسبق أن نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حساباته على مواقع التواصل، أن الحفل يحيه نخبة من كبار الفنانين، في ليلة رائعة لإحياء ذكرى روائع بليغ حمدي.

الرشيق في سطور

بليغ حمدي الذي ولد في 1931 وتوفي عام 1993، يُعد من عباقرة ملحني الوطن العربي، مُحدثًا طفرة في الأغنية الشرقية الرومانسية، حيث وصف موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ألحان بديع بـ"الرشيقة.. الخفيفة والعشرية".

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ألحان بديع حمدي ظلت لعقود ولا تزال في ذاكرة الفن، حيث لحن لمجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي منهم: كوكب الشرق أم كلثوم، العندليب عبدالحليم حافظ، محمد عبده، وردة الجزائرية، صباح، ميادة الحناوي.

ومن أبرز روائعه لأم كلثوم "حب إيه"، "بعيد عنك"، ومع العندليب قدم "زي الهوى" و"سواح"، وجمعته مع وردة أكثر من 25 عملاً، منها "بودعك" و"وحشتوني".

الأغنية السعودية وبليغ

وكان لبليغ حمدي رؤية حول الأغنية السعودية التي وصفها في أحد اللقاءات بأنها صاحبة هوية وطابع خاص، مؤكدا إعجابه بالعرضة والمجرور والسامري ، كما أشاد بالشعراء السعوديين منهم الأمير عبدالله الفيصل كـ"شاعر منتشر" والأمير محمد العبدالله الفيصل والأمير بدر بن عبدالمحسن.

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كما تعاون شعريا مع الأمير خالد بن سعود في أغنية حبيبتي من تكون غنها عبدالحليم حافظ وأغنية بودعك للشاعر منصور الشادي غناء وردة الجزائرية.

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