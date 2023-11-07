خلافات بجلسة مجلس الأمن.. الصين تقترح هدنة إنسانية فورية في غزة وأميركا ترفض

خلال جلسة مشاورات مغلقة سادها التوتر، فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في التوافق على مشروع القرار الذي اقترحته الدول العشر المنتخبة، لإقرار هدنة إنسانية فورية في غزة.

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كان رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر الجاري، المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، قد اقترح خلال جلسة الأمن المنعقدة؛ مطالبة بهدنة إنسانية فورية ووقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى تأمين توصيل المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

المندوب الأمريكي البديل للشؤون السياسية روبرت وود، رفض الاقتراح الصيني، وأقر بشكل منفصل بأن الولايات المتحدة تعمل من أجل التوصل إلى هدنات إنسانية، معترفًا للصحافيين بأن هناك خلافات داخل المجلس.

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ومن المقرر أن تنظم باريس، مؤتمرًا إنسانيًا برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس المقبل، بمشاركة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث.

ويبحث المؤتمر سبل التوصل إلى هدنة إنسانية لتوصيل المساعدات الملحة لأكثر من مليونين من الفلسطينيين المدنيين المحاصرين في غزة.

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