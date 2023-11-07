الخارجية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ لاحق

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً، نظرا للتطورات الحالية في غزة وذلك بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً.

هذا ويعوّل دبلوماسيون ومراقبون على القمة العربية الطارئة التي تستضيفها الرياض في 11 نوفمبر المقبل، في التوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات ووقف التصعيد في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها طلبا رسميا من كل فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض.