مجموعة الفيحاء.. أهال يتعادل مع باختاكور في أبطال آسيا

حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة أهال من تركمانستان مع ضيفه باختاكور الأوزبكي.

أقيمت المباراة اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم أهال بهدف سجله عليبيك عبد الرحمانوف في الدقيقة 80.

تعادل باختاكور بهدف سجله هوجيمات أركانوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

شهدت المباراة طرد إيديلجون هامروبيكوف لاعب باختاكور في الدقيقة 65.

رفع أهال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف باختاكور صاحب المركز الثاني.

ضمن المجموعة نفسها، تقام حاليًا مباراة العين الإماراتي المتصدر (9 نقاط) والفيحاء السعودي الأخير (3 نقاط).