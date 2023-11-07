ماني وتاليسكا يقودان الهجوم.. تشكيل النصر لمواجهة الدحيل بدوري الأبطال

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الدحيل القطري.

تقام المباراة بعد قليل على ملعب "خليفة الدولي" في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيل "العالمي" بسبب الإصابة.

تشكيل النصر ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإله العمري – محمد فتيل – أليكس تيليس.

الوسط: سامي النجعي – أوتافيو مونتيرو – مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: عبدالرحمن غريب – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

يتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات متتالية محققًا العلامة الكاملة.