التويجري مدربًا لفريق جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني

وقع المدرب السعودي عبدالحكيم التويجري عقدًا مع نادي جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني ليصبح بموجبه مدربًا للفريق الأول، ليحقق بذلك برنامج صقور المستقبل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم أحد أهدافه التي تتلخص في تطوير المدربين والإداريين الوطنيين وفتح الباب أمامهم للممارسة في أوروبا، بالإضافة إلى إعداد وتطوير اللاعبين الشباب لخدمة المنتخبات الوطنية.

وتعد هذه التجربة الأولى بصفته مدرباً للفريق الأول في أوروبا الذي بدأ مشواره في القارة مع برنامج صقور المستقبل كمساعد مدرب، ثم أصبح مدربًا للفريق الأخضر.

قبل أن ينتقل إلى نادي سلافيا براغ التشيكي ليكون مساعدًا للمدرب في الفريق الرديف، ويصبح بعدها مساعدًا للمدرب في الفريق الأول، قبل انتقاله إلى النادي البوسني بصفته مدرب الفريق الأول هذا الموسم, في مشوار يعكس قدرات المدرب الوطني الذي يشق طريقه بخطوات ثابتة وواثقة في قارة أوروبا.

ويُعد نادي جيلييزنيتشار ساراييفو أحد الأندية الكبيرة في البوسنة، حيث حقق لقب الدوري 8 مرات وكأس البوسنة 6 مرات، وكأس السوبر البوسنية 3 مرات، كما سبق أن وصل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة موسم 1984 / 1985.

ويحتل الفريق حالياً مركزًا متوسطًا مع انطلاق الدوري البوسني، إلاّ أن طموحه يبقى المشاركة الأوروبية التي قد تصل أوجها تحت قيادة المدرب الوطني عبدالحكيم التويجري بالمشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أوروبا إن تمكن من الفوز بلقب الدوري.