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فيديو | الفيحاء يخسر أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

الوئام – خاص
7 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

خسر الفيحاء مجددًا أمام العين الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل لابا كودجو في الدقيقتين (27 و40) وسيفان رحيمي (63) لنادي العين، فيما أحرز نواكايمي هدف الفيحاء الوحيد عند الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

فيما توقف رصيد الفيحاء عند 3 نقاط في المركز الرابع خلف آهال وباختاكور ولكل منهما 4 نقاط.