فيديو | الفيحاء يخسر أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

خسر الفيحاء مجددًا أمام العين الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل لابا كودجو في الدقيقتين (27 و40) وسيفان رحيمي (63) لنادي العين، فيما أحرز نواكايمي هدف الفيحاء الوحيد عند الدقيقة 52.

الفيحاء يخسر مباراة العين (3-2)❌ - العين الإماراتي بالعلامة الكاملة؛ أول المتأهلين من أندية الغرب إلى الدور الثاني✅#الفيحاء_العين#دوري_آبطال_آسيا | ⁦#SSC pic.twitter.com/5prSsKFysZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 7, 2023

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

فيما توقف رصيد الفيحاء عند 3 نقاط في المركز الرابع خلف آهال وباختاكور ولكل منهما 4 نقاط.