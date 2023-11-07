الاتفاق يستأنف تدريباته تحضيرًا لمواجهة الفيحاء

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات "فارس الدهناء" لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء يوم السبت 11 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 13 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم خاض الفريق تدريب لياقي بالكرة عبر عدة محطات.

بعد ذلك، فرض المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.