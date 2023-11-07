أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، التشكيل المثالي للجولة 12 من المسابقة المحلية.

تصدر الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، التشكيل المثالى للجولة، فيما غاب عنها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

وجاء التشكيل المثالي للجولة 12 من دوري روشن كالتالي:

حارس مرمى: كيم سيونغ غيو.

خط الدفاع: حمد آل منصور، مارسيل تيسيراند، أيميريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالعزيز نور، أنسيلمو، فرانك كيسيه، فيصل فجر.

المهاجم: أليكساندر ميتروفيتش، وهنري أونيكورو.