القصة الكاملة لاقتحام منزل صديقة “نيمار” ومحاولة اختطاف ابنته

أحبطت الشرطة البرازيلية محاولة خطف ابنة الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي ونجم نادي الهلال نيمار دا سيلفا، المولودة حديثًا "مافي"، من منزل صديقته السابقة برونا بيانكاردي.

وقع الحادث في منزل صديقته مع والديها بمدينة ساو باولو، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "آر سفن" البرازيلية، فإن المشتبه بهم - منهم اثنان مسلحان - كانوا يبحثون عن بيانكاردي وابنة نيمار، ولم يكن أي منهما في المنزل وقت السطو.

وقامت الشرطة بعرض فيديو مصور لأحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنه يبلغ من العمر 20 عاماً.

🚨🚨🚨 الشرطة المدنية تنشر مقطع فيديو للمشتبه بهم الذين اقتحموا منزل برونا بيانكاردي (صديقة نيمار السابقة) . كانت نيتهم اختطاف مافي ابنة نيمار . pic.twitter.com/PoJcOV1ptI — Team Neymar (@TeamNey10) November 7, 2023

وتم القبض على أحد المشتبه بهم، الموقوف من سكان المجمع السكني، وهو الذي سمح للمجرمين بدخول المنزل.

وكتب نيمار على خاصية "ستوري" في "إنستغرام": "يوم حزين، مع خبرين سيئين للغاية؛ الأول كان الهجوم الذي عانى منه والدا برونا، لكن الحمد لله الجميع بخير! ثانياً: موت صديق عزيز أحر تعازيّ لجميع أفراد عائلته".

وكشفت الشرطة في تحقيقها أن العصابة المُسلحة ظل أفرادها يسألون عن مكان ابنة نيمار ووالدتها، لكنهم لم يعثروا عليهما في المنزل ليلوذوا بعدها بالفرار قبل وصول الشرطة.