بالعلامة الكاملة.. النصر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

حسم فريق النصر تأهله إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

قاد البرازيلي اندرسون تاليسكا فريقه النصر للفوز على الدحيل القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أقيمت المباراة على ملعب "خليفة الدولي" ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

غاب عن اللقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيل "العالمي" بسبب الإصابة.

سجل تاليسكا ثلاثية النصر في الدقائق (27 و 37 و 65).

فيما سجل هدفي الدحيل، البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقتين (8 و 80 من ركلة جزاء).

رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة دون تعادل أو خسارة، مبتعداً في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بيرسيبوليس الإيراني.

فيما بقي الدحيل في المركز الأخير بنقطة وحيدة .