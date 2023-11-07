برشلونة يتلقى خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا

تلقى فريق برشلونة الإسباني خسارته الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

خسر برشلونة أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

أنهى شاختار الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 40.

أما في الشوط الثاني، لم ينجح برشلونة في تعديل النتيجة، كما فشل شاختار في تسجيل هدف ثان لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأوكراني بهدف نظيف.

رفع شاختار رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد برشلونة عند تسع نقاط في صدارة الترتيب.