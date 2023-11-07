دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يهزم نيوكاسل بثنائية

حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزًا ثمينًا على ضيفه نيوكاسل الإنجليزي بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح دورتموند التسجيل عبر مهاجمه الدولي نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 26 بعد أن استغل تمريرة حاسمة من مارسيل سابيتزر.

عزز جوليان براندت تقدم الفريق الألماني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من الشاب كريم أديمي.

رفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 4 نقاط عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي من دورتموند.

كانت المواجهة السابقة في الجولة الثالثة انتهت بخسارة نيوكاسل على ملعبه من منافسه الألماني بهدف دون رد.