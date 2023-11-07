ميلان ⁦ينعش حظوظه في بلوغ ثمن نهائي أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان

حقق ميلان الإيطالي الفوز على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

افتتح المدافع الصربي ميلان شكرينيار التسجيل للضيوف في الدقيقة التاسعة.

قبل أن يدرك البرتغالي لياو التعادل لميلان في الدقيقة 12.

وأحرز الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو هدف الفوز لميلان من رأسية في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

الفوز هو الأول لميلان منذ انطلاق دور المجموعات فرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن سان جيرمان الذي تجمّد رصيده عند 6 نقاط وتراجع للمركز الثاني.

في حين انتزع دورتموند الصدارة برصيد 7 نقاط بفوزه في وقت سابق على نيوكاسل بهدفين نظيفين.