الكشافة السعودية تُشارك في الاجتماع الطارئ لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في الاجتماع الطارئ لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية، الذي عُقد في القاهرة مساء الثلاثاء، بدعوة من الكويت بصفتها رئيس المنظمة الكشفية العربية، لبحث دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الاجتماع، إن موقف المملكة من القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة التي قامت بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة، ومن منطلق إيمانها بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.

ودعا المديرس إلى أهمية إيلاء المناهج الكشفية عناية كبيرة لتتوافق ومتطلبات العصر الحالي مع أهمية الاحتفاظ بأصالة الحركة الكشفية، مشدداً على أهمية الجودة في تعزيز تحسين النمو والابتكار والاستدامة بالعمل الكشفي في مختلف مجالاته.