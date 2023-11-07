“التجارة الأمريكية”: العجز التجاري ارتفع إلى 4.9 %

زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية 4.9 % إلى 61.5 مليار دولار من 58.7 مليار دولار، و ذلك بعد تعديل طفيف في أغسطس وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر2020.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، أن صادرات السلع والخدمات زادت 2.2 % إلى 261.1 مليار دولار، وارتفعت صادرات السلع 3.1 % إلى 176.7 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الخدمات 84.4 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

كما نمت واردات السلع والخدمات 2.7 % إلى 322.7 مليار دولار، وزادت واردات السلع 2.7 % إلى 263 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات الخدمات 2.6 % إلى 59.6 مليار دولار.

وتراجع فائض الخدمات قليلاً إلى 24.8 مليار دولار من 25.9 مليار دولار.