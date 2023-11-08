100 فوز ورقم قياسي.. مانشستر سيتي يغزو تاريخ الإنجليز في أوروبا

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب، إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، محققا رقم قياسي جديد.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه يانج بويز السويسري بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل السيتي إلى الإدوار الإقصائية لدوري الأبطال للمرة الـ11 على التوالي، بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي ليحافظ على العلامة الكاملة ويرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة.

اقرأ أيضا.. دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يحسم تأهله إلى ثمن النهائي

100 انتصار لمانشستر سيتي في أوروبا

ووصل مانشستر سيتي إلى فوزه رقم 100 في البطولات الأوروبية الكبرى، وفقا لما أفاد الموقع الرسمي للنادي السماوي.

وجاءت مئوية السيتي بواقع 68 فوزا في دوري أبطال أوروبا، 21 في الدوري الأوروبي، و11 في كأس أبطال الكؤوس، والذي كان في 1969-1970.

واحتاج السيتي إلى 183 مباراة لتحقيق ذلك، ليكون ثاني أسرع نادي إنجليزي يصل إلى 100 فوز بعد ليفربول.

ويعد ليفربول أسرع فريق إنجليزي يصل إلى 100 فوز في أوروبا بعد 170 مباراة، بينما تمكن السيتي من تخطي توتنهام، والذي احتاج إلى 184 مباراة للوصول إلى 100 فوز.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع (191 مباراة) وتشيلسي في المركز الخامس (192 مباراة) ثم أرسنال (209 مباريات).

رقم قياسي جديد لمانشستر سيتي

كما وصل مانشستر سيتي إلى المباراة رقم 18 على التوالي دون هزيمة في أوروبا، وهو رقم قياسي إنجليزي جديد.

وتفوق مانشستر سيتي على وست هام الذي توقفت سلسلته عند الخسارة قبل أيام أمام أولمبياكوس اليوناني في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي، ليقف عند 17 مباراة على التوالي.

ويتقاسم وست هام المركز الثاني في قائمة الأندية الإنجليزية صاحبة أطول سلسلة لا هزيمة في أوروبا برصيد 17 مباراة مع كل من تشيلسي (2019)، ليدز يونايتد (1968)، وتوتنهام (1972).

فضلا عن ذلك، أصبح مانشستر سيتي الفريق الثاني عشر الذي يسجل 250 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق السماوي وصل إلى هذا الإنجاز في مباريات أقل من أي فريق آخر (119 مباراة)، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.