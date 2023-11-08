الأكبر سنًا.. بيبي يتربع على عرش دوري أبطال أوروبا

تربع البرتغالي بيبي مدافع بورتو على عرش دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفا في مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

وقاد بيبي فريقه بورتو للفوز على رويال أنتويرب بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضاعف مدافع ريال مدريد السابق النتيجة لأصحاب الأرض بهدف مميز من ضربة رأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبعمر 40 عامًا و254 يومًا، أصبح بيبي أول لاعب بعمر 40 عامًا يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وفقا لما رصدته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

وتفوق بيبي على صاحب الرقم القياسي السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة روما، الذي سجل آخر أهدافه مع الذئاب في البطولة القارية بعمر الـ38 عاما في نوفمبر 2014 ضد سسكا موسكو الروسي.

يذكر أن بيبي دخل التاريخ من بوابة رويال أنتويرب أيضا في المباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة وانتهت بفوز بورتو 1-4، إذ أصبح وقتها أكبر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ البطولة.

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