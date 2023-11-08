تعليم مكة المكرمة تعلق الدراسة الحضورية المسائية والليلية اليوم

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، اليوم الأربعاء، عن تحويل الدراسة اليوم عن بُعد عبر منصة مدرستي، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.

وقالت إدارة تعليم مكة المكرّمة، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الأربعاء في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.