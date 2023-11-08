بايرن يتجه لتمديد عقد حارسه البديل أولريتش

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني يتجه لتمديد عقد حارس مرماه سفين أولريتش.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن النادي البافاري أجرى محادثات أولية مع ممثلي أولريتش الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

ويلعب أولريتش دور الحارس البديل في بايرن ميونخ منذ 2015 ، تخللها فترة قصيرة قضاها في هامبورج، لكنه بات الحارس الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة عقب إصابة الحارس الدولي مانويل نوير.

وعاد نوير إلى الملاعب بعد غياب أكثر من عشرة أشهر بسبب تعرضه لكسر في الساق أثناء ممارسة رياضة التزلج.

وأشارت "بيلد" إلى أن أولريتش يرحب بالبقاء في بايرن حتى نهاية مسيرته الكروية.