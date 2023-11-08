ارتبط اسمه بالاتحاد.. العين الإماراتي يفسخ عقد المدرب شرودر

أعلن نادي العين الإماراتي إنهاء تعاقده مع المدير الفني الهولندي ألفريد شرودر بالتراضي.

ألفريد شرودر ارتبط اسمه مؤخرا بالاتحاد لخلافة المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته أمس الثلاثاء من تدريب الفريق

وذكر العين في بيان رسمي صباح اليوم الأربعاء أنه توصل لاتفاق مع ألفريد شرودر حول إنهاء التعاقد بالتراضي لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون مع منظومة العمل المؤسسي بالشركة.