القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبتي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبتي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.