تقارير: الاتحاد يدفع 30 مليون ريال لنونو سانتو.. ولوبيتيجي في الصورة

كشفت تقارير صحفية تفاصيل فسخ الاتحاد تعاقده مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بعد أن تمت إقالته من تدريب الفريق.

وأعلن الاتحاد إقالة نونو سانتو بسبب سوء النتائج بعد عملية تقييم شاملة للفترة السابقة، وتعيين حسن خليفة كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، فإن نادي الاتحاد سيدفع رسوما ماليا لنونو سانتو تقدر بنحو 8 ملايين دولار، قيمة الشرط الجزائي بعد إقالته، وهو ما يتجاوز 30 مليون ريال سعودي.

🚨📃 More on the dismissal of Nuno Espirito Santo:

▪️#AlIttihad agreed to early terminate the contract paying a fee of ~$8m.

▪️to date, no advanced talks for a definitive replacement, but some ongoing contacts, including Julen #Lopetegui. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/09HbwqLACR

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 7, 2023