لا تتجاوز أعدادها الـ200.. العلا تحتفي بولادة 7 من صغار النمر العربي المهدد بالانقراض

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة سبعة من هراميس النمر العربي، أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم.

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وبحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، ولدت الهراميس (وهو الإسم المطلق لصغار النمر العربي ومفرده هرماس) في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بمحافظة الطائف، خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ووصل العدد الكلي من النمور العربية بالمملكة إلى 27 نمراً، ليتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية الرامي للحفاظ على النمر العربي من الانقراض والذي أطلقته المملكة في عام 2020، بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، تصنف النمرو العربية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، حيث لا يتجاوز عددها اليوم 200 نمر، وهو ما يضعه على قائمة منظمة الحماية العالمية للكائنات المهددة بالانقراض، بعد تراجع أعداده إلى نحو 90% خلال القرن الأخير، نتيجة فقدان موائله الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

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ويأتي إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن نجاح الولادات السبع الجديدة للنمر العربي، اتساقًا مع اعتماد الأمم المتحدة العاشر من شهر فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي؛ لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.

مشروع الحفاظ على النمر العربي بدأ عام 2019 في محمية شرعان بالسعودية، تزامنًا مع تدشين المركز العالمي لحماية النمر العربي الذي أنشأته السعودية ليكةن البادرة الأساسية لإعادة إطلاق النمر العربي في البرية للحفاظ على التوازن البيئي، كونه أصغر النمور في قارة آسيا وإفريقيا.

ويتميز النمر العربي بجسم رشيق ونظرات ثاقبة وسرعة فائقة وحاستي شم وسمع مرهفتين، وهو يعيش في منطقة الجزيرة العربية.

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