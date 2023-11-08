مانشستر يفقد جهود كاسيميرو ومارتينيز حتى نهاية العام.. ويستعيد ماجواير

ألمح الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى غياب نجم وسطه البرازيلي الدولي كاسيميرو حتى نهاية العام الحالي بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وتراجع مستوى ولياقة كاسيميرو /31 عاما/ في الموسم الثاني له في أولد ترافورد عقب انتقاله من ريال مدريد الإسباني.

وتعرض كاسيميرو لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي الشهر الماضي لكنه عاد وشارك في المواجهة أمام نيوكاسل يونايتد الأربعاء الماضي قبل أن يخرج من الملعب بين شوطي المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

وأوضح مانشستر أن نجمه البرازيلي سيغيب لعدة أسابيع، قبل أن يلمح تين هاج إلى أن كاسيميرو قد لا يشارك مجددا هذا العام، وهو المصير ذاته الذي يواجهه زميله ليساندرو مارتينيز.

“I expect some back but Casemiro & Martinez are big injuries.” “I don’t expect them back before Christmas.” Erik ten Hag provides an update on Casemiro & Lisandro Martinez’s injuries pic.twitter.com/OpOPdv6az3 — talkSPORT (@talkSPORT) November 7, 2023

وقال تين هاج "لدي بعض الجداول الزمنية، لكن من الصعب دائما الاعتماد على ذلك لأنه قد يوجد دائما انتكاسات خلال فترة التأهيل".

وأضاف "أنا دائما أتراجع قليلا أمام مثل هذه الأمور، أتوقع عودة بعض اللاعبين، لكن على سبيل المثال كاسيميرو ومارتينيز يعانيان من إصابات قوية ولا أتوقع عودتهما قبل أعياد الميلاد (الكريسماس)".

من ناحية أخرى انضم المدافع الدولي هاري ماجواير لقائمة مانشستر لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، رغم تعرضه لاصطدام قوي بالرأس خلال الفوز على ملعب فولهام بهدف دون رد السبت الماضي.

وأشار تين هاج "لقد قمنا بتنفيذ جميع البروتوكولات خلال وبعد المباراة، لذا هو مستعد للمشاركة، لا يوجد أي إشارة على تعرضه لارتجاج في المخ".