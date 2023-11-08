تعليم الرياض يعلق الدراسة الحضورية غدًا نظرًا لانقعاد قمتين عربية وإسلامية في العاصمة

أعلنت إدارة التعليم في الرياض، اليوم الأربعاء، عن تعليق الدراسة حضورياً غداً الخميس، نظرًا لاستضافة العاصمة لقمتين عربية وإسلامية بشأن الأوضاع في غزة، على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي".

وقالت إدارة تعليم الرياض، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إنه نظراً لما تشهده العاصمة الرياض من انعقاد القمتين؛ فقد تقرر تعليق الدراسة حضورياً غداً الخميسفي جميع المدارس على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي".

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وأعلنت المملكة، عن استضافة قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية في غزة وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

هذا وتقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظراً إلى التطورات الحالية في غزة.