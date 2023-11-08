فيفا يفتح باب تلقي طلبات حقوق البث التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عن مناقصة بكوريا الجنوبية لمنح الحقوق الإعلامية لبث مباريات كأس العالم 2026 للرجال وكأس العالم للسيدات 2027، والفرصة متاحة أمام الجهات المشارِكة للتنافس للحصول عليها.

وتقام النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم للرجال في عام 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة موسعة تبلغ 48 منتخباً سيخوضون 104 مباريات في 16 مدينة مستضيفة لتكون بطولة توحِّد العالم بأسره في يونيو ويوليو2026.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أنه في شهر مايو من العام المقبل 2024 سيتم اختيار الدولة/الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2027، والمهلة متاحة أمام الاتحادات الوطنية لتقديم ملفات الترشُّح حتى الثامن من كانون ديسمبر 2023.

وستساهم هذه المناقصة في اختيار فيفا لأفضل جهة/جهات إعلامية تستوفي الالتزامات المطلوبة في مجال البث والبرامج.