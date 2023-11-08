الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم سمية لـ “الوئام”: منتجات “صُمم في السعودية” تحكي قصص وتتمحور حول الإنسان

بندر السليس - دبي

بعد أن حققت مبادرة "صُمم في السعودية" نجاحها داخل المملكة منذ تدشينها في يونيو الماضي، تنطلق اليوم في أولى مشاركاتها الخارجية في معرض "داون تاون ديزاين 2023" الذي يستمر حتى 11 نوفمبر الحالي في دبي.

"الوئام" التقت الدكتورة سمية السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، التي أعربت عن سعادتها بافتتاح جناح "صُمم في السعودية" في أسبوع دبي للتصميم، وهي أول مشاركة لمبادرة "صمم في السعودية" التي انطلقت منتصف العام الحالي، خارج المملكة.

"صُمم في السعودية" تعرض لأول مرة منتجاتها خارج المملكة

وأشارة الدكتورة سمية السليمان في حديثها للوئام: أن المشاركة جاءت لإظهار المنتجات والمصممين الذين حصلوا على ختم "صُمم في السعودية" لتوافقهم مع معايير جودة التصميم، وأن كل منتجاتهم تحكي قصص وتتمحور حول الإنسان.

وأكدت أن المبادرة التي أطلقت منتصف عام 2023م، لا تهدف إلى منح ختم "صُمم في السعودية" فقط، لكن هناك جوانب متعددة لتلك المبادرة، منها بناء القطاع بشكل جيد، وإعطاء فرصة دائمًا للاحتفاء بالمنتج الأخير.

وعن المنتجات المشاركة في الجناح، قالت، إن المنتجات الموجودة في جناح "صُمم في السعودية" متنوعة من ناحية نوع الاستخدام من أثاث إلى إكسسوارات إلى أدوات مثلاً للعب، كما أنها مختلفة من ناحية المواد التي هي موجودة وممثلة.

منتجات "صُمم في السعودية" تحكي قصصًا وتتمحور حول الإنسان

ونوهت أن بعض القطع المشاركة تحكي قصصًا ملهمةً لها بُعد وعمق تاريخي، وأشارت إلى واحدة من بين القطع وهي المكان أو الجلوس، قائلة إن هذا المقعد مصمم ومأخوذ من قطع الخشب التي كانت في أول سكة حديد موجودة في المملكة، وهنا يعتبر إعادة استخدام لموارد ثمينة مؤكدة أن كل قطع تحكي قصة.

كما أكدت أن في تلك القطعة بُعد وعمق تاريخي مع تميز شكلها، بالإضافة إلى الجانب الوظيفي للاستخدام.

مبادرة "صُمم في السعودية"

صمم في السعودية هي إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم ، وهي مبادرة وطنية تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة عبر رؤية استراتيجية لتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم المنتجات الصناعية من خلال خلق بيئة متكاملة وداعمة لامكاناتهم بهدف ابراز المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية رائدة في مجال للتصميم.

ختم صُمم في السعودية

علامة جودة ومراقبة تمنح لمنتج بمعايير محددة، حيث تخضع المنتجات المتقدمة للحصول على الختم لتقييم شامل يأخذ في عين الاعتبار معايير تضمن الثقة والأصالة للتصميم وجودته بدءا من الفكرة التصميمية وحتى التنفيذ. يُمنح ختم صمم في السعودية من قبل لجنة من المختصين المحليين والعالميين في مجال التصميم الصناعي ويرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان.

الجدير بالذكر أن “داون تاون ديزاين" هو المعرض المختص بأحدث المنتجات والابتكارات العصريّة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط حيث يستقطب خبراء التصميم والممارسين في هذا المجال. كما يشهد المعرض مشاركة الطلّاب وأستوديوهات التصميم والشركات المتخصصة بأعمالهم الحصرية وبحضور مشاركين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، احتفالاً بمفاهيم الإبداع ومستقبل التصميم.