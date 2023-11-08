بأجواءٍ حماسية وحضور مميّز.. الوطنية للإسكان اختتمت دوري خزام وتوّجت الأبطال

شهدت ضاحية خزام يوم الأمس نهائي دوري خزام لكرة القدم، والذي يأتي ضمن مبادرات الوطنية للإسكان NHC في تقديم أفضل نموذج لجودة الحياة بالضواحي والمجتمعات التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية والاجتماعية، لتحقيق بيئة عمرانية تواكب تطلعات جيل المستقبل.

حيث حسم فريق ديار السعد لقب بطولة دوري خزام للشباب، وذلك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي، بينما حقق لقب البطولة من فئة البراعم فريق روى ضمن لقاءاتٍ جمعت الفرق في ملعب شمس الديار بضاحية خزام شمال الرياض.

كما حضر حفل الختام نجوم كرة القدم السعودية سامي الجابر وسعد الحارثي وخالد الشنيف وعدد من اللاعبين السابقين ومجموعة من الإعلاميين والمؤثرين الرياضيين، حيث تضمن الحفل تكريم أفضل الهدافين وأفضل لاعب وحارس من فئتي الشباب والبراعم وصولًا إلى رفع كأس البطولة وإطلاق الاحتفال وتناول وجبة العشاء.

وكانت انطلاقة الدوري بتاريخ 20 أكتوبر وامتد لمدة 15 يومًا، وتضمن 22 فريقًا منافسًا من سكان ضاحية خزام بفئتين (الشباب والبراعم)، وذلك في سبيل خلق فرص مميزة لتنمية المواهب الناشئة والشابّة وتطويرها، إضافةً إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين السكان.

الجدير بالذكر أن تعزيز جودة الحياة يعد قيمةً أساسية في الضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تولي الوطنية للإسكان اهتماماً بالغاً في تحقيقها ضمن استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والمعيشية، وذلك باستمرارها في تنفيذ برامجها الترفيهية والاجتماعية والرياضية والتي كان من ضمنها عدة أنشطة مختلفة منذ بداية العام الحالي، ضمن خطط مجدولة تسير وفق خط زمني محدد طوال السنة، وذلك في سبيل خلق بيئة سكنية متكاملة تمكّن السكّان من خوض تجربة عيش فريدة.