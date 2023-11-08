“صندوق الشهداء” يصل آخر محطاته في جازان ويختتم حملة التبرع بالدم

يختتم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، حملة التبرع بالدم التي بدأها من العاصمة الرياض، تحت شعار "تبرعك أجرٌ لهم" ويصل آخر محطاته في منطقة جازان.

ويستقبل جناح الصندوق المتبرعين في مجمع الراشد مول بمدينة جيزان، على مدار ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بجازان، ومنصة وتين للتبرع بالدم، يعود أجرها للشهداء الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم دفاعًا عن الدين والوطن.

ويتضمن الجناح بنكًا متنقلًا للدم مزودًا بأحدث التقنيات، يرافقه كوادر طبية مؤهلة؛ لضمان سلامة المتبرعين ونجاح عمليات التبرع التي تراعي الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة.

وتأتي حملة "تبرعك أجرٌ لهم" من صندوق الشهداء ترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل، وتقديرًا لتضحيات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين التي بذلوها للدفاع عن أرض الوطن، التي تعكس توجيهات ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق، لتقديم الرعاية والتمكين والتكريم والرفاه لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعًا.

ومن المتوقع أن تشهد الحملة بمحطتها الأخيرة تفاعل المجتمع ومشاركة إنسانية من مختلف شرائحه بجازان؛ الأمر الذي يجسد الجسد الواحد في المجتمع، ويعزز من تقديم الدعم، وبناء قيم التكافل.

وانطلقت رحلات "صندوق الشهداء" للتبرع بالدم، من العاصمة الرياض، وصولًا لمحافظة الأحساء، ومن ثم لمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، إلى مدينة الطائف لتسجل لحظات العطاء والتلاحم في المجتمع. وتختتم الحملة رحلتها في محطتها الأخيرة بمنطقة جازان.