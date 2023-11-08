الخارجية الإسرائيلية تطلب المساعدة من نجمة بوب أمريكية للعثور على جندية مفقودة

طلبت الحكومة الإسرائيلية من النجمة الأميركية تايلور سويفت المساعدة في العثور على جندية مراهقة ضمن جيش الاحتلال مفقودة منذ 7 أكتوبر الماضي.

إقرأ أيضًا: الشهر الثاني للحرب.. أستاذ علوم سياسية يكشف لـ”الوئام” خسائر إسرائيل في غزة

وحثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال منشور تمت مشاركته على موقع "إكس"، نجمة البوب تايلور سويفت على استخدام نفوذها على وسائل التواصل الاجتماعي، لمحاولة تحديد مكان المجندة روني إيشيل باعتبارها من أكبر معجبات سويفت.

وقالت الحكومة إن الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً كانت تؤدي خدمتها العسكرية الإلزامية، وقت هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

إقرأ أيضًا: جدعون ليفي.. الإسرائيلي المناهض للاحتلال والداعم للفلسطينيين

وجاء نص منشور وزارة الخارجية الإسرائيلية: "ننشر هذه الرسالة على أمل أن تصل إلى تايلور سويفت... روني إيشيل، وهي معجبة كبيرة بسويفت، مفقودة منذ يوم 7 أكتوبر. ستكون عائلة روني ممتنة في حال استخدمت تايلور منصتها للدعوة إلى عودتها".

و قالت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن أكثر من نصف الرهائن الذين يقدر عددهم بـ 242 رهينة تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، يحملون جنسيات أجنبية، بينهم 33 طفلاً على الأقل.

إقرأ أيضًا:

الخارجية الأمريكية: تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي غير مقبولة