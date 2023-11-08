مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 5.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, منخفضًا 17.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10928.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 217 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .

الأكثر نشاطًا في الكمية والقيمة

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وشمس ، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وزين السعودية، والراجحي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 740.51 نقطة ليقفل عند مستوى 23047.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 مليون سهم.

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