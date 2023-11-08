مصرع طالبين وإصابة 21 آخرين في حادث دهس أمام مدرسة في مصر

لقي طالبان بمدرسة ابتدائية مصرية حتفهما وأصيب 21 آخرون، اليوم الأربعاء، دهستهم سيارة مسرعة أثناء وقوفهم أمام مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

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ووفقًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، في بيان صحافي، تبين أنه أثناء خروج التلاميذ من المدرسة ووقوفهم أمامها دهستهم سيارة ميكروباص مسرعة؛ ما أدى إلى وفاة طالبين وإصابة 21 آخرين، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى الموقع.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث إلى أنه تم نقل الجثتين للمشرحة ونقل المصابين إلى مستشفيي الشيخ زايد وأكتوبر العام وتولت النيابة التحقيق.

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