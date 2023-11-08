“ساما” يُصدر قواعد احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات تمويل الأفراد

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، إصدار قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل.

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وشملت القواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل، إضافة إلى متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريًا من الجهات التمويلية.

وقال المركزي في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، اليوم الأربعاء، إنه سيسري تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها على موقعه الإلكتروني.

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أنه كان قد طرح في وقت سابق مشروع قواعد احتساب معدل النسبة السنوي؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حياله، مبينا أنه تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.

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