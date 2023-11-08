بكرم الضيافة السعودي.. لولو العمير تكشف لـ”الوئام” شمعة برائحة القهوة والزعفران

بندر السليس - دبي

ضمن مشاركة هيئة فنون العمارة والتصميم في أسبوع دبي للتصميم والتي تستعرض فيها المنتجات الحاصلة على ختم "صمم في السعودية" التقت "الوئام" بالمصممة لولو العمير التي تحدثت عن مشاركتها المستلهمة من تراث المملكة.

شمع مستلهم من تراث المملكة

تسرد المصممة لولو العمير قصة صناعة منتجها، قائلة، إنها عملت على شمعة تكون مصنوعة من 3 خامات مستلهمة من تراث المملكة، وكانت البداية من الفخار المصنوع يدويًا وقمنا بتغليفه بالخوص المصنوع يدويًا أيضًا من سيدة سعودية تتميز بحرفتها اليدوية القديمة تبلغ من العمر 85 عامًا في منطقة العلا.

وتضيف المصممة لولو العمير، أنه تم تعبئة الشمعة بشمع الصويا الطبيعي المستخرج من الطبيعة السعودية، معطرًا برائحة القهوة والزعفران التي تعكس كرم الضيافة السعودي.

واستعرضت 3 أحجام مختلفة من منتج الشمع الخاصة بها، لإتاحة الفرصة للمستهلكة في شراء الحجم المناسب له والاستمتاع بتجربة مختلفة.

"صمم في السعودية" في أسبوع دبي

وكانت هيئة العمارة وفنون التصميم، أعلنت عن مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "داون تاون ديزاين" الذي انطلق اليوم الأربعاء في دبي، ويعرض في جناح خاص أول المنتجات التي حصلت على ختم "صُمم في السعودية"، وهي مجموعة متنوعة تعكس مدى الإبداع والقدرات اللامحدودة للمصممين الصناعيين المحليين.

الجدير بالذكر أن "داون تاون ديزاين" هو المعرض المختص بأحدث المنتجات والابتكارات العصريّة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط حيث يستقطب خبراء التصميم والممارسين في هذا المجال. كما يشهد المعرض مشاركة الطلّاب وأستوديوهات التصميم والشركات المتخصصة بأعمالهم الحصرية وبحضور مشاركين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، احتفالاً بمفاهيم الإبداع ومستقبل التصميم.