بريطانيا تحظر غاز الضحك.. السجن عامين للمتعاطي و14 عامًا للاتجار فيه

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، تطبيقها حظرًا على تعاطي أو حيازة مادة أكسيد النيتروز، والمعروفة باسم "غاز الضحك"، وفقًا لوكالة رويترز.

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وبموجب هذا الحظر سيقوم القضاء البريطاني بمعاقبة من يتم ضبطه خلال إنتاجه أو توفيره أو بيعه، بالسجن لفترات تصل إلى 14 عامًا، كما سيتم معاقبة من يسيئون استخدام غاز الضحك من المراهقين والشباب، بفرض غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

وانتشرت مادة أكسيد النيتروز المعروفة بـ غاز الضحك؛ التي تسبب الشعور بالنشوة والاسترخاء والانفصال عن الواقع؛ خصوصًا بين الشباب، حيث أوضحت السلطات بأن المادة تتسبب في ظهور سلوكيات مزعجة في المجتمع، وتشكل خطرًا على الصحة.

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واستثنت الحكومة من هذا الحظر استخدام أكسيد النيتروز للأغراض المشروعة، بما في ذلك الرعاية الصحية وطب الأسنان وفي الصناعات الأخرى، موضحة أنه ليس من الضروري الحصول على تراخيص لاستخدامه حينها؛ لكن سيتعين على المستخدمين إثبات حيازته بشكل قانوني وأنه ليس للتعاطي.

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