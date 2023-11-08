مكافحة المخدرات تحبط محاولات تهريب مواد مخدرة في عسير ونجران وجدة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، محاولة تهريب 39 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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كما أعلنت دوريات الأمن بمنطقة نجران، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج 1.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كذلك تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجه 1.2 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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