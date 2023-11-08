مسؤولون إندونيسيون يثمنون جهود السعودية في رعاية الأيتام

أشاد عدد من المسؤولين الإندونيسيين، بمن فيهم رئيسة مدينة سوكوهارجو في جاوى الوسطى، السيدة إيتيق سورياني، وأعضاء البرلمان المحلي في المدينة، وعضو البرلمان السابق في مدينة سوبانق في جاوى الغربية، بجهود المملكة العربية السعودية في دعم الأيتام.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في حدث أقامه مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" يوم أمس في جاكرتا، لتنفيذ مشروع كفالة الأيتام.

شمل المشروع توزيع السلال الغذائية والملابس وتسديد الرسوم الدراسية للأيتام، بهدف تقديم الرعاية الفائقة لهم وإدخال الفرح والسرور في حياتهم وتشجيعهم على تحقيق النجاح الدراسي.

واستفاد من المشروع أكثر من 2000 يتيم ويتيمة، الذين عبروا هم وأسرهم عن امتنانهم للندوة العالمية ولمشاريعها الاجتماعية في إندونيسيا، خاصة في دعم الأيتام.

كما أعربوا عن شكرهم الكبير للمملكة - حكومة وشعبا - على هذه اللمسة الإنسانية الكريمة وتلبية طلبات الأيتام في إندونيسيا من خلال الدعم والمساعدة.